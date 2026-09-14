ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Investment im Blick
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14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die ConvaTec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,23 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 447,628 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 965,98 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Anteils am 11.09.2026 auf 2,16 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,40 Prozent.
ConvaTec wurde am Markt mit 4,17 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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