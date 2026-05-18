FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConvaTec von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ConvaTec eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ConvaTec-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,26 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 424,779 ConvaTec-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ConvaTec-Papiers auf 2,08 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 203,54 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,96 Prozent.

Alle ConvaTec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at