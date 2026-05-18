ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Profitabler ConvaTec-Einstieg?
|
18.05.2026 10:04:29
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConvaTec von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ConvaTec-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,26 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 424,779 ConvaTec-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ConvaTec-Papiers auf 2,08 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 203,54 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,96 Prozent.
Alle ConvaTec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConvaTec PLC
|
10:04
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConvaTec von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.05.26
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConvaTec von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
27.04.26