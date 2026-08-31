ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Lohnendes ConvaTec-Investment? 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConvaTec von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren ConvaTec-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ConvaTec-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das ConvaTec-Papier bei 2,37 GBP. Bei einem ConvaTec-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 226,543 ConvaTec-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 619,61 GBP wert. Mit einer Performance von -3,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich jüngst auf 4,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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