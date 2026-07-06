FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren ConvaTec-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.07.2025 wurde das ConvaTec-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,64 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 37,850 ConvaTec-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.07.2026 84,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,23 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 15,52 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec bezifferte sich zuletzt auf 4,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at