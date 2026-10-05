ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Performance im Blick
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05.10.2026 10:03:43
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in ConvaTec von vor 3 Jahren heute wert
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ConvaTec-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 462,963 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (2,17 GBP), wäre die Investition nun 1 002,78 GBP wert. Damit wäre die Investition 0,28 Prozent mehr wert.
ConvaTec wurde am Markt mit 4,16 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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