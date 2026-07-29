Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Frühe Anlage 29.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Croda International von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie gebracht.

Am 29.07.2025 wurde das Croda International-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,849 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Croda International-Aktie auf 31,60 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,63 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,63 Prozent.

Croda International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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