FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Croda International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Croda International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Croda International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Croda International-Papier an diesem Tag 30,50 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,279 Croda International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 32,01 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,95 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,95 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

