FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Croda International von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Croda International-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,47 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hat, hat nun 33,931 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Croda International-Papiers auf 30,84 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 046,43 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,64 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Croda International einen Börsenwert von 4,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at