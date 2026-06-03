FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätte eine Croda International-Anlage von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Croda International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Croda International-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Croda International-Aktie an diesem Tag bei 30,11 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,212 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 30,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 005,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,53 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Croda International zuletzt 4,17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at