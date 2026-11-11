Croda International Aktie

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WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Lukratives Croda International-Investment? 11.11.2026 10:03:54

FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Croda International von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Croda International-Investment gewesen.

Croda International-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Croda International-Aktie bei 31,48 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 3,177 Croda International-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 36,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,66 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,66 Prozent.

Der Croda International-Wert an der Börse wurde auf 5,06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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