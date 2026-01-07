Croda International Aktie

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

Profitable Croda International-Investition? 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Croda International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Croda International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Croda International-Aktie an diesem Tag 30,69 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,580 Croda International-Aktien. Die gehaltenen Croda International-Aktien wären am 06.01.2026 898,22 GBP wert, da der Schlussstand 27,57 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,18 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Croda International belief sich zuletzt auf 3,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Croda International PLC Registered Shs 30,88 -3,74% Croda International PLC Registered Shs

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

