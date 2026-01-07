FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Croda International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Croda International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Croda International-Aktie an diesem Tag 30,69 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,580 Croda International-Aktien. Die gehaltenen Croda International-Aktien wären am 06.01.2026 898,22 GBP wert, da der Schlussstand 27,57 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,18 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Croda International belief sich zuletzt auf 3,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at