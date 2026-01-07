Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Profitable Croda International-Investition?
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Croda International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Croda International-Aktie an diesem Tag 30,69 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,580 Croda International-Aktien. Die gehaltenen Croda International-Aktien wären am 06.01.2026 898,22 GBP wert, da der Schlussstand 27,57 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,18 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Croda International belief sich zuletzt auf 3,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs
|
17:58
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
07.01.26
|FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Croda International PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Croda International PLC Registered Shs
|30,88
|-3,74%