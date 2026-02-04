Croda International Aktie

FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das Croda International-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Croda International-Aktie an diesem Tag bei 29,79 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 335,658 Croda International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,13 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 106,41 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,94 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
