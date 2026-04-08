Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Lukrative Croda International-Anlage? 08.04.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Croda International-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,85 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 372,439 Croda International-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (28,90 GBP), wäre die Investition nun 10 763,50 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 7,64 Prozent.

Croda International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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