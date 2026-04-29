Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Lohnendes Croda International-Investment?
|
29.04.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Croda International-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Croda International-Aktie an diesem Tag bei 31,95 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Croda International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 313,028 Croda International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 28,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 880,62 GBP wert. Damit wäre die Investition um 11,19 Prozent gesunken.
Croda International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,06 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs
Analysen zu Croda International PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Croda International PLC Registered Shs
|32,98
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.