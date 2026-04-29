FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Croda International-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Croda International-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Croda International-Aktie an diesem Tag bei 31,95 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Croda International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 313,028 Croda International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 28,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 880,62 GBP wert. Damit wäre die Investition um 11,19 Prozent gesunken.

Croda International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,06 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at