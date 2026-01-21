FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Croda International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Croda International-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,44 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,420 Croda International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (26,78 GBP), wäre die Investition nun 38,02 GBP wert. Mit einer Performance von -61,98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Croda International eine Marktkapitalisierung von 3,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at