Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Investmentbeispiel
|
08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Croda International-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 55,62 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,798 Croda International-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 53,54 GBP, da sich der Wert einer Croda International-Aktie am 07.07.2026 auf 29,78 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46,46 Prozent verringert.
Croda International wurde am Markt mit 4,17 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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