Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Langfristige Anlage
|
07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Croda International-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Croda International-Papiers betrug an diesem Tag 83,41 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,989 Croda International-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 401,28 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 06.10.2026 auf 33,47 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 59,87 Prozent vermindert.
Croda International wurde am Markt mit 4,59 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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