Das wäre der Verlust bei einem frühen Croda International-Investment gewesen.

Croda International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Croda International-Aktie bei 45,59 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Croda International-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 219,346 Croda International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 376,84 GBP, da sich der Wert einer Croda International-Aktie am 24.11.2026 auf 38,19 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,23 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Croda International belief sich jüngst auf 5,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at