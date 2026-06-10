Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Croda International-Investment
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10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor 3 Jahren bedeutet
Das Croda International-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 52,74 GBP wert. Bei einem Croda International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 189,609 Croda International-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (29,76 GBP), wäre das Investment nun 5 642,78 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,57 Prozent abgenommen.
Croda International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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