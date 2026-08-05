Croda International Aktie

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WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Frühes Investment 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.08.2023 wurden Croda International-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Croda International-Anteile bei 56,98 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,550 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Croda International-Aktie auf 33,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 583,01 GBP wert. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 583,01 GBP entspricht einer negativen Performance von 41,70 Prozent.

Der Börsenwert von Croda International belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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