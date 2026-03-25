FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Croda International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Croda International-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Croda International-Anteile an diesem Tag 63,99 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Croda International-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,563 Croda International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (27,43 GBP), wäre das Investment nun 42,86 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 3,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at