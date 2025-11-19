FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.11.2024 wurde die Croda International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,13 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,466 Croda International-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 769,43 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 18.11.2025 auf 27,03 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,06 Prozent abgenommen.

Der Croda International-Wert an der Börse wurde auf 3,85 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

