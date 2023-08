FTSE 100-Titel D S Smith-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in D S Smith verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in D S Smith-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades D S Smith-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die D S Smith-Aktie an diesem Tag 2,43 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 411,152 D S Smith-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 264,70 GBP, da sich der Wert eines D S Smith-Papiers am 04.08.2023 auf 3,08 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,47 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte D S Smith einen Börsenwert von 4,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at