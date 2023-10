FTSE 100-Titel D S Smith-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in D S Smith von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die D S Smith-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.10.2013 wurde das D S Smith-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,87 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 348,606 D S Smith-Aktien. Die gehaltenen D S Smith-Anteile wären am 27.10.2023 962,85 GBP wert, da der Schlussstand 2,76 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 3,72 Prozent gleich.

D S Smith erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at