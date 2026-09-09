DCC Aktie

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WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

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Profitable DCC-Anlage? 09.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DCC-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das DCC-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 43,84 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,281 DCC-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,84 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 08.09.2026 auf 63,50 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,84 Prozent erhöht.

Alle DCC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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