DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
13.05.2026 10:04:04
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DCC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,40 GBP. Bei einem DCC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,097 DCC-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.05.2026 1 206,75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 57,20 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,68 Prozent angezogen.
Insgesamt war DCC zuletzt 4,91 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
