Am 25.11.2025 wurden DCC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,72 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die DCC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 201,126 DCC-Aktien. Die gehaltenen DCC-Papiere wären am 24.11.2026 13 012,87 GBP wert, da der Schlussstand 64,70 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,13 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von DCC betrug jüngst 5,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at