DCC Aktie

DCC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable DCC-Investition? 15.04.2026 10:04:18

FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DCC gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem DCC-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49,58 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die DCC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,017 DCC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,47 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 14.04.2026 auf 51,30 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 3,47 Prozent vermehrt.

DCC war somit zuletzt am Markt 4,36 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DCC plc

mehr Nachrichten

Analysen zu DCC plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!