DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Profitable DCC-Investition?
|
15.04.2026 10:04:18
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem DCC-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49,58 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die DCC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,017 DCC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,47 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 14.04.2026 auf 51,30 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 3,47 Prozent vermehrt.
DCC war somit zuletzt am Markt 4,36 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plc
|
10:04
|FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.04.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
09.04.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
08.04.26
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.04.26
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.03.26
|FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.03.26
|FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu DCC plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!