FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DCC gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem DCC-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49,58 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die DCC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,017 DCC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,47 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 14.04.2026 auf 51,30 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 3,47 Prozent vermehrt.

DCC war somit zuletzt am Markt 4,36 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at