DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Langfristige Investition
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DCC-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden DCC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,65 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,743 DCC-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 1 272,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 64,45 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,25 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete DCC eine Marktkapitalisierung von 5,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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