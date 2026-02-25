DCC Aktie

DCC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DCC-Anlage 25.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DCC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die DCC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 46,07 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 217,061 DCC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 51,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 254,61 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,55 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete DCC eine Marktkapitalisierung von 4,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DCC plc

mehr Nachrichten