DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|DCC-Anlage
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die DCC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 46,07 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 217,061 DCC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 51,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 254,61 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,55 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete DCC eine Marktkapitalisierung von 4,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
