DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Lukratives DCC-Investment?
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07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DCC-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45,30 GBP. Bei einem DCC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,075 DCC-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 64,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 421,63 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 421,63 GBP, was einer positiven Performance von 42,16 Prozent entspricht.
Der Marktwert von DCC betrug jüngst 5,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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