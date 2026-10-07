DCC Aktie

DCC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives DCC-Investment? 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in DCC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DCC-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45,30 GBP. Bei einem DCC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,075 DCC-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 64,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 421,63 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 421,63 GBP, was einer positiven Performance von 42,16 Prozent entspricht.

Der Marktwert von DCC betrug jüngst 5,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DCC plc

mehr Nachrichten

Analysen zu DCC plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DCC plc 75,50 0,67% DCC plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen