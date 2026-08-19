FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen DCC-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit DCC-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das DCC-Papier bei 59,88 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,670 DCC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DCC-Aktie auf 63,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,05 GBP wert. Damit wäre die Investition 6,05 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von DCC belief sich zuletzt auf 5,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at