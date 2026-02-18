DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|DCC-Investment im Blick
|
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem DCC-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die DCC-Anteile bei 54,65 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die DCC-Aktie investiert, befänden sich nun 18,298 DCC-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 957,00 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 17.02.2026 auf 52,30 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,30 Prozent verringert.
DCC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
