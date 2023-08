FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen DCC-Investment verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DCC-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.08.2013 wurden DCC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der DCC-Anteile betrug an diesem Tag 26,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,750 DCC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,83 GBP, da sich der Wert einer DCC-Aktie am 01.08.2023 auf 44,76 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +67,83 Prozent.

DCC wurde am Markt mit 4,45 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at