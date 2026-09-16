DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Langfristige Performance
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DCC von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die DCC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,52 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,996 DCC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 013,35 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 15.09.2026 auf 63,35 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,33 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von DCC bezifferte sich zuletzt auf 5,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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