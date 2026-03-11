FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in DCC-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem DCC-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57,35 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,437 DCC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DCC-Papiers auf 47,86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 834,52 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,55 Prozent abgenommen.

DCC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at