DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Auszahlung an Investoren
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17.07.2026 14:03:21
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: Über diese Dividende können sich DCC-Aktionäre freuen
Für das Jahr 2026 wurde im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier DCC am 16.07.2026 eine Dividende in Höhe von 2,17 GBP beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,34 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von DCC beträgt 206,62 Mio. GBP. Damit wurde die DCC-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,70 Prozent erhöht.
DCC-Ausschüttungsrendite
Zum London-Schluss notierte der DCC-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 62,85 GBP. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den DCC-Anteilsschein. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der DCC-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Das DCC-Papier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 4,68 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 4,01 Prozent lag.
DCC-Aktienkurs vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der DCC-Kurs via London 43,76 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 71,43 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Titel DCC
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 2,22 GBP aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,53 Prozent fallen.
Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie DCC
Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens DCC beläuft sich aktuell auf 5,391 Mrd. GBP. Das DCC-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 327,26. 2026 setzte DCC 15,442 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,14 GBP.
Redaktion finanzen.at
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