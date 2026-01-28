FTSE 100-Titel DCC-Aktie: Wäre ein Investment in DCC vor 3 Jahren inzwischen lukrativ?

Vor Jahren DCC-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.01.2023 wurden DCC-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 46,04 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,720 DCC-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 994,79 GBP, da sich der Wert eines DCC-Papiers am 27.01.2026 auf 45,80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,52 Prozent.

Insgesamt war DCC zuletzt 3,89 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at