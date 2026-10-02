FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Diageo-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Diageo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Diageo-Anteile bei 30,08 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 33,245 Diageo-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 531,25 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 01.10.2026 auf 15,98 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 46,88 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Diageo eine Marktkapitalisierung von 36,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at