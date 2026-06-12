FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Diageo-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Diageo-Anteile bei 33,47 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hat, hat nun 2,988 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Diageo-Papiers auf 15,07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,02 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 45,02 GBP entspricht einer negativen Performance von 54,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Diageo belief sich zuletzt auf 33,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at