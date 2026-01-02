Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
02.01.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Diageo-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,96 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,530 Diageo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 553,69 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 31.12.2025 auf 16,04 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,63 Prozent verringert.
Diageo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Diageo plc
