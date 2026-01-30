FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Diageo-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,36 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 340,580 Diageo-Aktien im Depot. Die gehaltenen Diageo-Anteile wären am 29.01.2026 5 578,71 GBP wert, da der Schlussstand 16,38 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,21 Prozent verringert.

Am Markt war Diageo jüngst 36,06 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at