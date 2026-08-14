Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Profitabler Diageo-Einstieg?
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14.08.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Diageo-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 36,35 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Diageo-Aktie investierten, hätten nun 2,751 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 48,20 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 13.08.2026 auf 17,52 GBP belief. Damit wäre die Investition 51,80 Prozent weniger wert.
Diageo wurde am Markt mit 38,50 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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