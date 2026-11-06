Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Frühe Anlage 06.11.2026 10:03:30

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Diageo-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 06.11.2021 wurden Diageo-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,73 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,650 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 18,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,60 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 50,40 Prozent.

Der Börsenwert von Diageo belief sich zuletzt auf 40,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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06.11.26 Diageo Overweight Barclays Capital
06.11.26 Diageo Neutral UBS AG
06.11.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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