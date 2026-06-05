Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Lukrative Diageo-Anlage? 05.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Diageo gewesen.

Am 05.06.2025 wurden Diageo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Diageo-Papier bei 19,54 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Diageo-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 511,902 Diageo-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 540,31 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 04.06.2026 auf 14,73 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 24,60 Prozent.

Diageo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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