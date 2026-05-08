FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Diageo-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Diageo-Anteile an diesem Tag 21,79 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,893 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,34 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 704,08 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 29,59 Prozent.

Diageo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,88 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at