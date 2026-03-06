FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Diageo-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Diageo-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Diageo-Papier 18,74 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53,362 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 823,91 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 05.03.2026 auf 15,44 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 17,61 Prozent.

Diageo war somit zuletzt am Markt 33,76 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

