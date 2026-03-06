Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Anlage
|
06.03.2026 10:03:46
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Diageo-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Diageo-Papier 18,74 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53,362 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 823,91 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 05.03.2026 auf 15,44 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 17,61 Prozent.
Diageo war somit zuletzt am Markt 33,76 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Diageo plc
|
06.03.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
03.03.26
|Diageo fliegt aus dem Stoxx Europe 50 - Siemens Energy rückt nach - So reagieren die Aktien (dpa-AFX)
Analysen zu Diageo plc
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|17,85
|0,00%
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.