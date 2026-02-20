Diageo Aktie

Lukrative Diageo-Anlage? 20.02.2026 10:04:15

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Diageo-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Diageo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35,69 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 280,191 Diageo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Diageo-Papiers auf 17,82 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 991,59 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,08 Prozent eingebüßt.

Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

