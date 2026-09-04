Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Langfristige Investition
|
04.09.2026 10:03:59
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Diageo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Diageo-Papier bei 31,82 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 3,143 Diageo-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,37 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 03.09.2026 auf 16,67 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 47,63 Prozent.
Diageo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,65 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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