Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Profitable Diageo-Anlage? 03.07.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Diageo-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Diageo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug an diesem Tag 19,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,230 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,41 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 02.07.2026 auf 15,38 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 19,59 Prozent gleich.

Diageo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,98 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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